Картофель подорожал более чем вдвое, лук подешевел в полтора раза: мониторинг цен в Новосибирске

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Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжает спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы выбираем самые дешевые товары в супермаркетах. Рассказываем, как меняются цены в мае на овощи и яблоки в различных магазинах.

В апреле мы рассказывали о стоимости наиболее популярных овощей в 20 магазинах в различных районах города. Оцениваем динамику в тех же торговых точках.



Цены фиксируют в сетях Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость. Сравнивать будем цены за 16 мая и 30 мая.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.