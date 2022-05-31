Мужчина застрелил знакомого за оскорбление матери в Новосибирске

37-летний мужчина осужден в Новосибирске за смерть знакомого. Он выстрелил в жертву из-за его «аморального» поведения.

По данным следствия, обвиняемый 23 марта 2020 года подъехал к месту сбора иностранных граждан для найма в качестве разнорабочих. Там же находился его знакомый.



«В ходе разговора между мужчинами возник конфликт из-за аморального поведения потерпевшего. Фигурант по делу достал имевшееся у него ружье, заряженное травматическими патронами, и произвёл выстрел в голову потерпевшего», — сообщили в СК.

Как уточнили Тайге.инфо в ведомстве, мужчина схватился за ружье, которое возил в машине, потому что знакомый оскорбил его мать. Оружие он имел на законных основаниях.

От полученных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Приговором Ленинского районного суда Новосибирска осужденному назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с запретом заниматься деятельностью, связанной с приобретением, хранением, перевозкой и ношением огнестрельного оружия, в том числе гражданского огнестрельного гладкоствольного сроком на 3 года.