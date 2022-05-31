Постройка загорелась на территории храма РПЦ в Новосибирске

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Постройка загорелась на территории храма РПЦ в Новосибирске
31 Май 2022, 16:46

На территории храма в Новосибирске загорелось здание. Религиозное учреждение относится к Русской православной церкви.

Религиозное здание загорелось на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина в Новосибирске. Видео опубликовал «Инцидент.Новосибирск».

Судя по сервису «2ГИС», могла загореться «иконная лавка».


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