Андрей Затирко ушел с поста главреда новосибирского НГС

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Крупнейший новосибирский сайт НГС потерял главного редактора. Андрей Затирко покинул пост по собственному желанию.

Андрей Затирко покинул пост главного редактора НГС.Новости. Об это он сам сообщил Тайге.инфо 31 мая. До этого он, по сведениям редакции, попрощался с коллективом.

«Сегодня я попрощался с коллективом НГС и Городских порталов Shkulev Media Holding. Сделал это по собственному желанию, но с большой грустью, так как очень привязался к коллективу за время работы, — отметил Затирко. — Я приходил в холдинг с большим желанием попробовать свои силы в новой роли в крупном федеральном медиа в городах-миллионниках — сначала в красноярском НГС24, затем в новосибирском НГС. И ни на секундочку не жалею об этом решении. Я приобрел здесь за эти 1,5 года не только крутой опыт, но и огромное количество друзей по всей нашей огромной России. Благодаря этому страна для меня уменьшилась до осознаваемых масштабов: теперь не страшат длительные перелеты и переезды. Екатеринбург, Питер, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов, можно перечислять почти до бесконечности — везде есть свои люди, преданные своему делу профессионалы, которые, к тому же умеют дружить».

Затирко сказал, что сам принял решение об уходе. «Дело в том, что окружающая нас действительность слишком сильно изменилась за последние три месяца, особенно в медиасфере. Так сильно, что я перестал в ней видеть себя на посту главного редактора городского медиа. Пока сделаю паузу, чтобы обдумать свое будущее», — пояснил он.

«Для Городских порталов и НГС ничего не изменилось с моим уходом. Я уверен, что на мое место найдут хорошего редактора — в холдинге других людей не назначают на такие позиции. А я буду держать кулачки за ребят», — добавил Андрей Затирко.

Андрей Затирко несколько лет работал в издании «Чита.ру», где выпустил несколько громких расследований. До декабря 2021 года он руководил редакцией НГС24 в Красноярске. Затем он перешел на пост главреда новосибирского «НГС.Новости».