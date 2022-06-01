Житель Кузбасса зарезал подругу и ее маленьких детей

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27-летний житель Кемеровской области убил целую семью и надругался над телами. Суд приговорил его к пожизненному заключению.

27-летний мужчина пришел к своей 28-летней подруге в гости. Она жила с девятилетним сыном и семилетней дочерью. Взрослые начали выпивать, но между ними «произошла ссора», сообщили в СК РФ по Кемеровской области.



«Злоумышленник нанес женщине, ее сыну и дочери множественные ножевые ранения. После чего с целью сокрытия преступления собрал вещи со следами крови, сотовый телефон потерпевшей и скрылся. Их тела обнаружили после того, как соседи заявили, что давно не видели женщину с детьми», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемого, как утверждает следствие, задержали уже через несколько часов после первого осмотра квартиры. «В ходе предварительного следствия также было установлено, что обвиняемый совершил надругательство над телами умерших», — добавили в СК.

Молодой человек признал вину по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего) и ч. 1 ст. 244 УК (надругательство над телами умерших). Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что вменяем.

Суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.