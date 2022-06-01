Генпрокуратура в Сибири устроила конкурс рисунков на тему «Нет войне»

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Генпрокуратура в Сибири устроила конкурс рисунков на тему «Нет войне»
01 Июн 2022, 06:52

Управление Генпрокуратуры по Сибири провело конкурс детских рисунков и очерков. Темами стали «Нет войне» и «Никто не забыт, ничто не забыто».

«Международный день защиты детей — это призыв ко всем людям нашей огромной планеты Земля: дети имеют право на счастливое и мирное детство и обеспечить его — обязанность взрослого населения нашей планеты, — говорится в сообщении ведомства. — Управлением Генеральной прокуратуры РФ организован и подведен итог конкурса детского рисунка и очерка на темы: „Нет войне“ и „Никто не забыт, ничто не забыто“ соответственно».

«Мы намеренно не стали определять победителей конкурса, поскольку очарованы очень многими работами», — отметили в управлении Генпрокуратуры.

«Они все хотят МИРА на большой планете ЗЕМЛЯ! Нашим маленьким конкурсантам переданы небольшие подарки с символикой 300-летия образования российской прокуратуры, — добавили в ведомстве. — Наши дети — это сгусток счастья, любви, красоты, непосредственности, естества, невинности, добра и нежности, которые они ежесекундно дарят нам, взрослым, без всяких условий и условностей».

Основная часть работ, судя по опубликованному видео, была посвящена Великой Отечественной войне.

Международный день защиты детей отмечают 1 июня.


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