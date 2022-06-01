Датчики для мониторинга глюкозы нужны девятилетнему новосибирцу с тяжелым диабетом

© из семейного архива. Матвей Федоров

Девятилетний Матвей соблюдает специальную диету и по десять раз в сутки измеряет уровень сахара в крови. У мальчика — тяжелый диабет. Его жизнь немного облегчила система мониторинга глюкозы, но к ней постоянно нужно менять датчики, годовой запас которых стоит более 150 тыс. рублей. Как помочь, узнала Тайга.инфо.

«Сын болеет диабетом уже три года. Началось все с того, что Матвей стал быстро худеть, ослаб, ему хотелось ложками есть сахар. Я догадалась измерить ему глюкометром уровень глюкозы, и он оказался повышен, — рассказывает мама Матвея Федорова Елена. — Срочно собрались к педиатру, и прямо от него Матвея увезли в реанимацию больницы. Там поставили диагноз „сахарный диабет“, назначили инсулин и диету, рекомендовали регулярный контроль сахара. Мы измеряли его до десяти раз в сутки. Матвею было больно прокалывать пальцы, на них образовались шишки».

Елена купила сыну систему постоянного мониторинга глюкозы, которая сама делает замеры. Этот аппарат помогает вовремя отреагировать на изменение уровня сахара и избежать осложнений. Матвей сейчас на домашнем обучении, потому что пока не может сам делать себе уколы.

«Болезнь протекает тяжело и нестабильно. Мальчик нуждается в непрерывном мониторинге уровня глюкозы с помощью аппарата, который своевременно выявляет отклонения и помогает вовремя корректировать терапию. Использование системы мониторинга снижает риск возникновения микрососудистых осложнений, улучшает качество жизни ребенка», — объясняет эндокринолог новосибирской детской горбольницы №1 Екатерина Гущина.

Матвей учится на пятерки, любит читать, мастерить поделки из бумаги и пластилина, сочиняет сказки, мечтает быть строителем, отмечает мама мальчика.

«С системой мониторинга его жизнь улучшилась, но датчики к ней нужно два раза в месяц менять, а стоят они дорого. Муж оставил меня с тремя детьми, сама я покупать оборудование не в силах», — говорит Елена.

Годовой запас датчиков к системе мониторинга глюкозы для Матвея Федорова стоит 161,7 тыс. рублей, на него уже собрали 9,4 тыс. рублей, осталось еще около 152,4 тыс. рублей.

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