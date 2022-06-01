СМИ сообщили о задержании сотрудников «Управления дорожного строительства» Новосибирска

© Кирилл Канин
СМИ сообщили о задержании сотрудников «Управления дорожного строительства» Новосибирска
01 Июн 2022, 08:55

Сотрудники новосибирского «Управления дорожного строительства» задержаны, сообщили общественник Владимир Кириллов и источник НГС. Это муниципальное учреждение заключает контракты с подрядчиками.

Двое сотрудников МКУ «Управление дорожного строительства» задержаны, сообщил Тайге.инфо общественник Владимир Кириллов. Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил факт задержаний и заявил, что суд будет избирать меру пресечения начальнику отдела лабораторного контроля МКУ Владиславу Кондратьеву и начальнику отдела лаборатории контроля этого же учреждения Василию Лаврентьеву.

В то же время источник Тайги.инфо в мэрии отрицает сам факт задержания Кондратьева.

По сведениям редакции, делом может заниматься ГУ МВД по Новосибирской области.

МКУ «Управление дорожного строительства» заключает контракты на ремонт и строительство дорог. Его возглавляет Виктор Хихлов.


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