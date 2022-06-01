Рейсовый самолет с детьми опрокинулся при посадке в Забайкалье

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Самолет опрокинулся после посадки в Забайкальском крае. На борту находились дети.

Самолет ТВС-2МС авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») приземлился в Красном Яре Тунгокоченского района края. При пробежке по взлетно-посадочной полосе произошло его капотирование (аварийное опрокидывание самолета на носовую часть), сообщили в Восточном межрегиональном управлении СК РФ на транспорте.



«В числе пассажиров на борту воздушного судна находилось двое детей, при посадке никто не пострадал», — рассказали в ведомстве.

СК начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного судна).