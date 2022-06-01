Уголовное дело возбудили после избиения ребенка с заболеванием сердца в Красноярском крае

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Жительницу красноярского Минусинска заподозрили в избиении полуторагодовалого сына с инвалидностью. Женщина могла отправлять видео побоев бывшему мужу «из-за личной неприязни». Следственный комитет возбудил уголовное дело.

36-летнюю жительницу Минусинска заподозрили в избиении полуторагодовалого сына, сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю.

По версии следствия, с 1 по 15 мая 2022 года женщина била ребенка рукой по голове и бедру. Процесс она снимала на камеру своего телефона, после чего отправляла своему бывшему мужу, так как «испытывала к нему личную неприязнь».

У мальчика — инвалидность из-за заболевания сердца. Женщина также воспитывала двух 11-летних сыновей. Сейчас их изъяли и увезли в больницу «для прохождения обследования», уточнили в ведомстве.

СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 156 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем).

