Уголовное дело возбудили после избиения ребенка с заболеванием сердца в Красноярском крае
© krk.sledcom.ru
Жительницу красноярского Минусинска заподозрили в избиении полуторагодовалого сына с инвалидностью. Женщина могла отправлять видео побоев бывшему мужу «из-за личной неприязни». Следственный комитет возбудил уголовное дело.
36-летнюю жительницу Минусинска заподозрили в избиении полуторагодовалого сына, сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю.
По версии следствия, с 1 по 15 мая 2022 года женщина била ребенка рукой по голове и бедру. Процесс она снимала на камеру своего телефона, после чего отправляла своему бывшему мужу, так как «испытывала к нему личную неприязнь».
У мальчика — инвалидность из-за заболевания сердца. Женщина также воспитывала двух 11-летних сыновей. Сейчас их изъяли и увезли в больницу «для прохождения обследования», уточнили в ведомстве.
СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 156 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем).
Новости из рубрики:
Мнения
Российские эмигранты в Казахстане увеличат количество плакатов «Не надо нас спасать!»
За внешними проявлениями «российской экспансии» в Казахстан скрываются конкретные судьбы и личные истории, а главное – все эти люди, на какое-то время связавшие свою судьбу с Казахстаном, могут стать своеобразным ресурсом, частью экономической и социальной опоры государства.
Последние материалы
Жителя Бурятии зарезали за предложение обменять коня на баранов Налоговая подала на банкротство новосибирского застройщика с господрядами Директора «Мираторга» в Новосибирске обвинили в преступлениях на 2 млн Более 36 млрд рублей потребуется на замену иностранных мусоровозов в России Строителям метро отдали ремонт Октябрьского моста Новосибирска за 2,2 млрд
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo