Новосибирское правительство закупает цветочные композиции из Италии и Нидерландов

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Правительству Новосибирской области понадобились композиции из иностранных цветов и бумаги. На них готовы потратить почти полмиллиона.

Госучреждение «Хозяйственное управление», которое обслуживает правительство Новосибирской области, объявило конкурс на поставку цветочных композиций. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Чиновникам понадобилось композиции из нидерландских гербер, гиацинтов, лилий, нарциссов, пионов, хризантем, колумбийских гвоздик, эквадорских, итальянских и кенийских роз, израильских эустом и других цветов. Для упаковки будут использованы бумага и корзинки из Польши, итальянская пленка, а также российские пластиковые поддоны.

Все цветочные композиции нужно привезти в здание Экспоцентра на улице Станционная.

Начальная цена контракта — 499 тыс. рублей. Деньги потратят из областного бюджета.