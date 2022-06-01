Жителя Бурятии зарезали за предложение обменять коня на баранов

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Мужчину зарезали в бурятском селе во время застолья за предложение обменять четырех баранов на коня. В убийстве подозревают его знакомого фермера. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Джидинском районе на животноводческой стоянке, возле села Гэгэтуй, нашли тело 35-летнего мужчины с колото-резаным ранением шеи, сообщили в пресс-службе управления СК по Республике Бурятия 1 июня.

По версии следствия, 42-летний подозреваемый вместе с сожительницей работали на животноводческой стоянке и ухаживали за стадом овец. 31 мая женщина уехала в райцентр по делам, там познакомилась с мужчиной, вместе они приобрели алкоголь, вернулись на ферму и стали выпивать втроем. Вскоре женщина, опьянев, ушла спать. Мужчины оставались за столом. В этот момент гость стал настойчиво предлагать собутыльнику обменять своего коня на четырех баранов. Фермер отказался. Гость начал «непристойно» себя вести, между мужчинами произошла ссора, фермер схватил со стола нож и ударил противника в шею. Тот скончался на месте. После этого мужчина вызвал полицию.

Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Фермера задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

