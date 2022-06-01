Строителям метро отдали ремонт Октябрьского моста Новосибирска за 2,2 млрд

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Власти Новосибирска подписали контракт на капитальный ремонт Октябрьского моста через Обь. Проект оценивается в 2,2 млрд рублей.

Муниципальное учреждение «Гормост» подписало контракт на ремонт Октябрьского моста с ООО «Спецтрансстрой», говорится на сайте госзакупок. Договор заключили за 2,22 млрд рублей.

Выбор подрядчика проходил в форме закупки у единственного поставщика.



«Спецтрансстрой» должен заменить асфальтобенное покрытие, перила, мачты освещения и системы водоотвода. Закончить ремонт планируется к концу 2024 года. Гарантийный срок — восемь лет.

Октябрьский мост открыли в 1955 году. Его длина моста — 1,07 км.

«Спецтрансстрой», по сведениям «Контур.Фокус», принадлежит бизнесмену Сергею Дмухе, муниципальному предприятию «Метро Мир», которое и заказывает строительство метро, а также «Центру инженерно-экологической безопасности „Русич“» через совместную с «Метро Миром» «дочку».

Компания занимается строительством станции метро «Спортивная». Недавно «Спецтрансстрой» получил еще два крупных подряда — на строительство систем водоснабжения и водоочистки в Коченёво и Татарске (общая сумма договоров составила 1,32 млрд рублей).