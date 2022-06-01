Налоговая подала на банкротство новосибирского застройщика с господрядами

© Кирилл Канин
Налоговая подала на банкротство новосибирского застройщика с господрядами
01 Июн 2022, 14:18

Налоговая инспекция потребовала обанкротить новосибирского застройщика. Он получал подряды от «Российских железных дорог» и крымских госучреждений.

Налоговая подала иск о банкротстве новосибирского ООО «Мегастрой». Сумма требований 9,56 млн рублей, говорится на сайте арбитража.

Подробности дела пока не уточняются. Первое заседание еще не назначено.

ООО «Мегастрой», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Аслану Дзейтову. Он же владеет «Сибирьстройиндустрией-С». По сведениям сайта госзакупок, в 2016—2019 годах «Мегастрой» получил не менее 12 контрактов на капремонт государственных поликлиник и объектов РЖД в Кемеровской области, а также на ремонты отделения Пенсионного фонда в Крыму.

Выручка компании в 2021 году составила 123 млн рублей, чистая прибыль — 17 тыс.


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