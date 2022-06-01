Налоговая подала на банкротство новосибирского застройщика с господрядами
© Кирилл Канин
Налоговая инспекция потребовала обанкротить новосибирского застройщика. Он получал подряды от «Российских железных дорог» и крымских госучреждений.
Налоговая подала иск о банкротстве новосибирского ООО «Мегастрой». Сумма требований 9,56 млн рублей, говорится на сайте арбитража.
Подробности дела пока не уточняются. Первое заседание еще не назначено.
ООО «Мегастрой», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Аслану Дзейтову. Он же владеет «Сибирьстройиндустрией-С». По сведениям сайта госзакупок, в 2016—2019 годах «Мегастрой» получил не менее 12 контрактов на капремонт государственных поликлиник и объектов РЖД в Кемеровской области, а также на ремонты отделения Пенсионного фонда в Крыму.
Выручка компании в 2021 году составила 123 млн рублей, чистая прибыль — 17 тыс.
Новости из рубрики:
Мнения
Российские эмигранты в Казахстане увеличат количество плакатов «Не надо нас спасать!»
За внешними проявлениями «российской экспансии» в Казахстан скрываются конкретные судьбы и личные истории, а главное – все эти люди, на какое-то время связавшие свою судьбу с Казахстаном, могут стать своеобразным ресурсом, частью экономической и социальной опоры государства.
Последние материалы
Жителя Бурятии зарезали за предложение обменять коня на баранов Налоговая подала на банкротство новосибирского застройщика с господрядами Директора «Мираторга» в Новосибирске обвинили в преступлениях на 2 млн Более 36 млрд рублей потребуется на замену иностранных мусоровозов в России Строителям метро отдали ремонт Октябрьского моста Новосибирска за 2,2 млрд
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo