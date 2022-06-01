Сосиски дорожают, яйца дешевеют: обзор цен в Новосибирске

© pixabay.com
Сосиски дорожают, яйца дешевеют: обзор цен в Новосибирске
01 Июн 2022, 14:18

Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжает спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы выбираем самые дешевые товары в супермаркетах. Рассказываем, как поменялись цены в мае на колбасу, сосиски, яйца, куриные бедра и рыбу.

Цены фиксируют в сетях Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость. Сравнивать будем цены за 16 мая и 30 мая.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.


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