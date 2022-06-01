Администрация Травникова увеличила доходы

© апминсо.рф. Валентина Дудникова

Сотрудники администрации новосибирского губернатора Андрея Травникова существенно увеличили доходы. Жена его нового представителя в Москве также нарастила благосостояние.

Первый замруководителя администрации губернатора Валентина Дудникова, которая возглавляет департамент организации управления и государственной гражданской службы, увеличила годовой доход с 4,5 до 5,2 млн рублей. Это следует из опубликованных деклараций сотрудников подразделения.

У Дудниковой есть особняк площадью 346 кв. метров и квартира на 89 «квадратов».

Заместитель Дудниковой в департаменте Лилия Обердерфер за год увеличила доход с 2,5 до 2,8 млн.

Руководитель аппарата губернатора Сергей Говтва заработал 5,2 млн рублей. А его заместитель, начальница отдела организационного планирования Екатерина Райхман увеличила доход с 2,5 до 2,8 млн. Еще одна заместительница Говтвы Ольга Федина, возглавляющая отдел информационного обеспечения, заработала 2,3 млн рублей против 1,8 млн в 2020-м.

Серьезно увеличила доходы начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Елена Долгова — с 1 до 2,7 млн рублей. Утверждается, что она взяла ипотеку, а также получила «денежные средства от родственников на безвозмездной основе». А вот советник этого же отдела по фамилии Сычева, которой не было в списке сотрудников администрации в 2020 году, получила сразу 4,5 млн рублей.

У Сычевой с мужем есть квартира на 90 кв. метров, а в пользовании — дом и еще одна квартира. Ее супруг заработал в 2021 году 11,66 млн рублей. Интересно, что замначальника управделами губернатора зовут Алексей Сычев и у него ровно такой же доход, как у мужа Сычевой.

Еще один советник антикоррупционного отдела по фамилии Долгих увеличила заработок вдвое — с 879 тыс. до 1,67 млн рублей. Она же купила новую машину — вместо Toyota Vitz у нее появился Nissan Qashqai 2.0 (сейчас такой стоит около 3 млн рублей).

Начальник департамента административных органов Алексей Кириллов, который ответственен, в том числе за массовые мероприятия, заработал 3,7 млн рублей. У него есть особняк площадью 340 кв. метров, а также около 10 соток земли. Еще одна квартира на 68 кв. метров находится в пользовании.

Кириллов — был уволен с поста замначальника ГУ МВД по Новосибирской области в 2015 году и обосновался в правительстве. В феврале 2022 года он так комментировал акции протеста: «Участники данных акций способствуют дестабилизации ситуации в обществе, что в текущий момент особенно недопустимо, их ждет наказание в соответствии с действующим законодательством».

Начальник управления по военно-мобилизационной работе Геннадий Нахаев нарастил заработок с 2,7 до 3,4 млн рублей. У него есть дом на 210 кв. метров и Nissan X-Trail.

Наконец, вице-губернатор Максим Кудрявцев, который недавно возглавил постпредство Новосибирской области в Москве, отчитался о 6,67 млн рублей. В 2020 году, когда он был депутатом Госдумы от «Единой России», он заработал 9,6 млн. Зато доходы увеличила его жена — с 3,88 до 9,7 млн рублей. У семьи есть особняк площадью 323,8 кв. метров, квартира на 170 «квадратов», а также машины Mercedes-Benz GL 400 4MATIC и BMW X6 xDrive35i.

Ярослав Власов

