БАМ и Транссиб предложили развивать по концессии

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БАМ и Транссиб предложили развивать по концессии
01 Июн 2022, 15:52

Консорциум Газпромбанка и ГК Бамтоннельстрой-Мост предложил развивать Восточный полигон железных дорог на основе концессии. Проект должен увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 280 млн тонн в год к 2035 году.

Газпромбанк и ГК Бамтоннельстрой-Мост объявили о своей инициативе — они предложили реализовать «под ключ на основе концессии» проект «Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог».

«Модернизация Восточного полигона позволит устранить дефицит пропускной способности и „расшить узкие места“ БАМа и Транссиба. Актуальность проекта обусловлена переориентацией российского экспорта и необходимостью формирования нового центра мирового развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении банка.

По информации «Коммерсанта», письмо с инициативой председатель правления банка Андрей Акимов и председатель совета директоров «Бамтоннельстрой-Мост» Руслан Байсаров направили президенту РФ Владимиру Путину 29 марта. Президент поручил премьеру Михаилу Мишустину, главе Минтранса Виталию Савельеву и главе ОАО РЖД Олегу Белозерову «рассмотреть и доложить». Этот вопрос рассматривался 31 мая на заседании комиссии по вопросам реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока, знают журналисты.

Смета проекта еще неизвестна. Однако ОАО РЖД давало ориентир объема инвестиций, необходимых для роста пропускной способности на 240 млн тонн, — 2,55 трлн рублей. При этом в сумму не включен второй Северомуйский тоннель, стоимость которого оценивалась в 200 млрд рублей.

По оценке потенциального концессионера, готового вложить 1,5 трлн рублей, мультипликативный эффект от проекта — увеличение экспорта в страны АТР на 8,3 трлн рублей, увеличение добычи полезных ископаемых к 2025 году на 220 млн тонн с приростом выручки добывающей отрасли на 550 млрд рублей, повышение экспортного потенциала перевалки в портах Дальнего Востока на 180 млрд рублей.

По мнению экспертов, столь масштабную концессию вряд ли одобрят, но частный капитал будет все активнее стремиться участвовать в расширении восточных коридоров.


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