Капитан вымогал деньги на работу комендатуры в Бурятии
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В Бурятии офицера российской армии признали виновным в мошенничестве с подчиненными. По четырем эпизодам его приговорили лишь к штрафу.
Улан-Удэнский гарнизонный военный суд рассмотрел дело капитана запаса Эмиля Муртазаева, которого обвиняли в мошенничестве с использование служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК). Ему вменили четыре эпизода, говорится в карточке дела.
«Капитан требовал от подчиненных деньги якобы на нужды военной коммендатуры. Всего Муртазаеву передано 162,5 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.
Суд приговорил Муртазаева к штрафу в размере 400 тыс. рублей.
Решение пока не вступило в законную силу.
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