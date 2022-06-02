Связанная с «Русалом» компания получила субсидию за «мертвых душ» в аэропорту Новокузнецка

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Связанная с «Русалом» компания получила субсидию за «мертвых душ» в аэропорту Новокузнецка
02 Июн 2022, 07:47

Бухгалтер в Кузбассе пойдет под суд за получение субсидии из бюджета на оплату труда фиктивно трудоустроенных людей. По данным Тайги.инфо, речь идет о сотруднике управляющей аэропортом Новокузнецка компании «Аэрокузбасс», сейчас связанной с холдингом En+.

Утверждено обвинительное заключение в отношении главного бухгалтера «коммерческой организации, осуществляющей предоставление аэропортовых услуг», который обвиняется по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), сообщила 2 июня Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По версии следствия, в конце 2020 года обвиняемый с целью получения субсидии, направленной на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области-Кузбасса, организовал предоставление в территориальный Центр занятости населения фиктивные документы о трудоустройстве работников на вновь созданные временные рабочие места и перечислении им денежных средств в виде заработной платы», — говорится в сообщении ведомства.

В результате из областного бюджета компании было перечислено 2,3 млн рублей для возмещения расходов на частичную оплату труда при организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения.

По данным Тайги.инфо, речь идет о сотруднике компании «Аэрокузбасс» — эта фирма управляет аэропортом Новокузнецка. 

Как отмечается на сайте аэропорта, с осени 2021 года порядка 80% «Аэрокузбасса» принадлежит «Сибирским аэропортам» из En+ Group. Холдинг En+ связан с бизнесменом Олегом Дерипаской и имеет долю в «Русале», который владеет заводом в Новокузнецке.


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