Списанный трамвай №13 сделали памятником в Новосибирске

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В центре Новосибирска установили новый арт-объект — трамвай №13. Его списали из депо в 2020 году. Внутри планируют открыть кафе.

Памятник трамваю № 13 открыли в сквере за оперным театром в Новосибирске, сообщил в своем тг-канале мэр города Анатолий Локоть.

Арт-объект представляет собой моторный вагон трамвая № 13 1989 года выпуска, снятый с маршрута и переданный от МКП «Горэлектротранспорт» в МАУ «Горзеленхоз».

«Это часть концепции благоустройства территории. Здесь уже сделали освещение, озеленение, дорожки и лавочки. Трамвай был списан два года назад», — рассказал Локоть.

По словам мэра, в салоне планируется открыть кафе.

