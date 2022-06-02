Списанный трамвай №13 сделали памятником в Новосибирске
© t.me/alokot
В центре Новосибирска установили новый арт-объект — трамвай №13. Его списали из депо в 2020 году. Внутри планируют открыть кафе.
Памятник трамваю № 13 открыли в сквере за оперным театром в Новосибирске, сообщил в своем тг-канале мэр города Анатолий Локоть.
Арт-объект представляет собой моторный вагон трамвая № 13 1989 года выпуска, снятый с маршрута и переданный от МКП «Горэлектротранспорт» в МАУ «Горзеленхоз».
«Это часть концепции благоустройства территории. Здесь уже сделали освещение, озеленение, дорожки и лавочки. Трамвай был списан два года назад», — рассказал Локоть.
По словам мэра, в салоне планируется открыть кафе.
Новости из рубрики:
Мнения
Российские эмигранты в Казахстане увеличат количество плакатов «Не надо нас спасать!»
За внешними проявлениями «российской экспансии» в Казахстан скрываются конкретные судьбы и личные истории, а главное – все эти люди, на какое-то время связавшие свою судьбу с Казахстаном, могут стать своеобразным ресурсом, частью экономической и социальной опоры государства.
Последние материалы
Томский сенатор выдвинулся на праймериз «ЕР» против назначенного Путиным врио губернатора Прокуратура начала проверку после падения футбольных ворот на подростка в Красноярске Бывшего заместителя прокурора Новосибирской области объявили в международный розыск Экс-депутат Госдумы: «Обездоленные регионы с нищими бюджетами обязали восстанавливать Украину» Списанный трамвай №13 сделали памятником в Новосибирске
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo