Кран провалился в землю у стройки четвертого моста в Новосибирске

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Автокран провалился в левобережной части Новосибирска. Инцидент произошел в районе стройки четвертого моста.

Автомобильный кран провалился в грунт на площади Труда, сообщила служба эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте». Его пришлось вытаскивать с помощью другой тяжелой техники.

«Блокировано движение трамваев в оба направления», — отметили в паблике.

Инцидент произошел в районе строительной площадки четвертого моста.