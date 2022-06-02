Кран провалился в землю у стройки четвертого моста в Новосибирске
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Автокран провалился в левобережной части Новосибирска. Инцидент произошел в районе стройки четвертого моста.
Автомобильный кран провалился в грунт на площади Труда, сообщила служба эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте». Его пришлось вытаскивать с помощью другой тяжелой техники.
«Блокировано движение трамваев в оба направления», — отметили в паблике.
Инцидент произошел в районе строительной площадки четвертого моста.
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