Прокуратура начала проверку после падения футбольных ворот на подростка в Красноярске
© t.me/krpronws
В Красноярске на 13-летнего подростка во время игры упали футбольные ворота. Его увезли в больницу с тяжелой травмой головы. Прокуратура начала проверку.
Футбольные ворота упали на 13-летнего подростка во время игры на спортплощадке возле школы №7 в Советском районе Красноярска, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона 2 июня.
По данным ведомства, инцидент произошел 31 мая. Мальчика увезли в Красноярскую межрайонную клиническую больницу №20.
Прокуратура начала проверку. Ведомство установит владельца спортивного инвентаря, а также соответствие ворот требованиям безопасности.
«В связи с тем, что в ситуации могут усматриваться признаки противоправных деяний, относящихся к подследственности органов СК РФ, прокурор Советского района изъял материалы проверки из полиции и передал их в территориальное подразделение СК», — добавили в прокуратуре.
Новости из рубрики:
Мнения
Российские эмигранты в Казахстане увеличат количество плакатов «Не надо нас спасать!»
За внешними проявлениями «российской экспансии» в Казахстан скрываются конкретные судьбы и личные истории, а главное – все эти люди, на какое-то время связавшие свою судьбу с Казахстаном, могут стать своеобразным ресурсом, частью экономической и социальной опоры государства.
Последние материалы
Томский сенатор выдвинулся на праймериз «ЕР» против назначенного Путиным врио губернатора Прокуратура начала проверку после падения футбольных ворот на подростка в Красноярске Бывшего заместителя прокурора Новосибирской области объявили в международный розыск Экс-депутат Госдумы: «Обездоленные регионы с нищими бюджетами обязали восстанавливать Украину» Списанный трамвай №13 сделали памятником в Новосибирске
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo