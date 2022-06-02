Прокуратура начала проверку после падения футбольных ворот на подростка в Красноярске

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Прокуратура начала проверку после падения футбольных ворот на подростка в Красноярске
02 Июн 2022, 09:56

В Красноярске на 13-летнего подростка во время игры упали футбольные ворота. Его увезли в больницу с тяжелой травмой головы. Прокуратура начала проверку.

Футбольные ворота упали на 13-летнего подростка во время игры на спортплощадке возле школы №7 в Советском районе Красноярска, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона 2 июня.

По данным ведомства, инцидент произошел 31 мая. Мальчика увезли в Красноярскую межрайонную клиническую больницу №20.

Прокуратура начала проверку. Ведомство установит владельца спортивного инвентаря, а также соответствие ворот требованиям безопасности.

«В связи с тем, что в ситуации могут усматриваться признаки противоправных деяний, относящихся к подследственности органов СК РФ, прокурор Советского района изъял материалы проверки из полиции и передал их в территориальное подразделение СК», — добавили в прокуратуре.


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