Бывшего заместителя прокурора Новосибирской области объявили в международный розыск

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Бывшая заместительница прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок объявлена в международный розыск в рамках дела о получении взятки. Ее заочно арестовал суд Москвы.

В рамках расследования уголовного дела по ч. 6 ст 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере) заочно предъявлено обвинение Кузьменок Любови Яковлевне, которая на момент совершения преступления занимала должность первого заместителя прокурора Новосибирской области, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Экс-прокурор объявлена в федеральный и международный розыск.

Басманный суд Москвы в избрал Кузьменок меру пресечения в виде заочного ареста «на два месяца с момента экстрадиции, либо с момента задержания на территории РФ». Постановление суда быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Дело расследует ГСУ СК РФ. Другие детали расследования источник госагентства не раскрыл, но в нем могут появиться новые фигуранты.

Прокурорские дела

Экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев подозревается во взяточничестве. Его отправили под стражу в феврале 2022 года. Арест в качестве меры пресечения также был избран его бывшему заму Андрею Турбину и предполагаемому взяткодателю.

Владимир Фалилеев, руководивший прокуратурой Забайкалья, возглавил ведомство в Новосибирской области в 2015 году.

В 2018 году в областной прокуратуре произошли скандальные увольнения. Сначала постов лишились первый заместитель прокурора области Любовь Кузьменок и экс-заместитель прокурора Андрей Турбин, которого назначили заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора, но вскоре уволили.

После ухода основных замов отправили в отставку и Фалилеева. А в ноябре 2020 года задержали экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и бывшего начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александру Аверину. По версии следствия, они сфабриковали уголовное дело в отношении предпринимательницы по инициативе известного бизнесмена Олега Ярового.