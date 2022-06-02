Известная питерская арт-группа открывает концептуальную выставку в Новосибирске

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В новосибирском центре ЦК19 открывается выставка «СНЕГ ИДЕТ» арт-группы «СНЕГ». Пообщаться с основателями проекта Олегом Николаенко и Юрием Потаповым можно будет 4 июня.

Выставка «СНЕГ ИДЕТ» открывается в ЦК19. известной питерской Арт-группы «СНЕГ». Художники объединения «СНЕГ» Юрий Потапов, Олег Николаенко и Ростислав Курносов выбрали более 100 работ, куда вошли как более ранние произведения, так и созданные в 2020—2022 годах, сообщили Тайге.инфо организаторы.

«Олега Николаенко привлекают живописные традиции древних культур. Сохраняя собственный характер и своеобразие, его картины рождают многочисленные культурные ассоциации — от так называемого традиционного искусства Африки и Океании, искусства древнейших цивилизаций Египта и Мексики до экспрессионистических опытов ХХ века, — рассказали в ЦК19. — Задачи классического искусства в его работах переплетаются с искусством примитива и трансформируется в своеобразный сплав грубой силы и утонченности. Юрий Потапов работает в удивительной авторской манере. В его творчестве присутствуют отголоски примитивизма, экспрессионизма и влияние африканской пластики».

Новосибирск станет первым городом, с которого арт-группа начнет свой выставочный тур по городам Сибири и Урала.

Арт-группа «СНЕГ» появилась в 1990 году в Санкт-Петербурге. В нее вошли Юрий Потапов, Олег Николаенко и Ростислав Курносов. Они сосредоточились на воплощение региональной самоидентификации в искусстве. «СНЕГ», например, проводил «Сибирские открытые мастерские» на базе культурного центра Пушкинская, 10, которые стали прообразом нынешних арт-резидентских программ.

Юрия Потапова и Олега Николаенко, как отметили в ЦК19, часто называют «Передвижниками 90-х», так как именно они вернули интерес к выставочной деятельности российских музеев. Одним из самых провокационных проектов считается выставочное турне по музеям крупнейших городов Сибири с названием «Выставка учеников Ильи Глазунова».

Открытие выставки запланировано на 3 июня в 17:00. Посещение вернисажа — бесплатное. А 4 июня в 14:00 пройдет встреча с Николаенко и Потаповым.