Дерево упало на канатную дорогу на алтайском курорте. Спасать пришлось больше 40 человек

© ГУ МЧС по Алтайскому краю

Остановка канатно-кресельной дороги произошла из-за падения веток дерева на алтайском курорте Белокуриха. Были спасены более 40 человек. Прокуратура начала проверку подъемника.

Остановка канатно-кресельной дороги на горе Церковка произошла в Белокурихе 1 июня около 19:50. На фоне непогоды на опору упали ветки от свалившегося от ветра дерева. В это время на подъемнике находились люди. Кроме того, туристы были и на горе.



Работники горнолыжного комплекса «Благодать», оснащенные альпинистским снаряжением, совместно с сотрудниками шестого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю приступили к спуску людей с канатной дороги. Из Бийска на помощь прибыли городские спасатели. Затем группировку пришлось увеличить.

Спасательная операция была завершена в 00:30. Было спасено 43 человека, в том числе 21 человек с фуникулера.

По поручению и.о. прокурора Алтайского края Александра Фомина организована проверка эксплуатации подъемника, сообщили в надзорном ведомстве.