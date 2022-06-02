Десять пассажиров маршрутки из Новосибирска пострадали в ДТП с «КамАЗом»

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Грузовик врезался в междугородний микроавтобус в Кемеровской области. Пострадали 10 человек.

Водитель грузовика «КамАЗ» с полуприцепом врезался в ехавший попутно микроавтобус «Мерседес», который перевозил пассажиров по маршруту «Новосибирск-Кемерово». ДТП произошло в районе деревни Симаново Топкинского муниципального округа, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

«После удара „Мерседес“ совершил касательное столкновение с автомобилем „Скания“, следовавшим во встречном направлении», — уточнили в ведомстве.

В салоне микроавтобуса ехали 14 человек. Четверых увезли в больницу с различными травмами, еще шестеро обратились за медицинской помощью на месте.

