Музей Покрышкина появится в апарт-комплексе на площади Маркса в Новосибирске

02 Июн 2022, 12:53

Музей маршала авиации Александра Покрышкина появится в апарт-комплексе, который планируется возвести в Новосибирске вместо ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса.

На месте долгостроя ДК «Сибсельмаш» в Новосибирске будет построен многофункциональный комплекс с апартаментами. Мэрия также договорилась с застройщиком о размещении в здании музея маршала авиации Александра Покрышкина, сообщают «Новосибирске новости».

Общественные пространства будут размещены на нижних этажах комплекса. «Мы договорились с инвестором, и это стало одним из условий — выделение площадей под музей Покрышкина. Сегодня мы шлифуем переговорный процесс, обсуждаем, какая площадь будет отведена именно под музей. Перспективы в этом отношении хорошие», — рассказал мэр Анатолий Локоть.

ДК «Сибсельмаш» уже обнесли бетонным забором и начали демонтировать. На его месте компания девелопера Тимура Саттарова построит апарт-отель на 1598 номеров, в котором кроме жилых помещений и музея будут кафе, ресторан, фитнес-центр, офисы и магазины.


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