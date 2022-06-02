Генпрокуратура не требовала блокировать Тайгу.инфо

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Суд продолжает рассматривать иск Тайги.инфо к Роскомнадзору и Генпрокуратуре РФ об отмене блокировки сайта. Во время процесса выяснилось, что издание было заблокировано на основании требования, в котором оно вообще не упоминалось.

Тверской районный суд провел заседание по иску Тайги.инфо к Генпрокуратуре РФ и Роскомнадзору о восстановлении доступа к сайту и признании действий властей по блокировке неправомерными. Представитель прокуратуры не пришел на заседание, суд направил в ведомство жалобу и отложил заседание до 1 июля.

При этом редакция наконец-то получила копию требования Генпрокуратуры РФ, под предлогом которого РКН заблокировал сайт в ночь на 1 марта. В нем утверждается, что на ряде интернет-ресурсов была размещена «заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозы причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан» о «якобы нападении Россией на территорию Украины».

«Вместе с этим, по данным официальных источников РФ, в том числе Минобороны России, указанная информация не соответствует действительности», — говорилось в «требовании», подписанном первым заместителем генпрокурора РФ Анатолием Разинкиным.

Но в предоставленном письме нет никакого упоминания Тайги.инфо. Там перечислены ссылки на «Ленту.ру», некоторые иностранные сайты, а также красноярский «Проспект мира», алтайский «Бийский рабочий», которые по-прежнему доступны для читателей в России.

Напомним, в ночь на 1 марта около 04:00 по новосибирскому времени Роскомнадзор прислал Тайге.инфо уведомление о включении одного из онлайнов о ситуации в Украине в реестр запрещенных сайтов. Доступ ко всей Тайге.инфо был практически сразу заблокирован. Редакция удалила требуемый материал, о чем немедленно уведомила Роскомнадзор. Но доступ к сайту ограничен до сих пор, ведомство просто никак не ответило на многочисленные уведомления от редакции.

Более того, 9 марта редакция узнала, что в реестр запрещенных сайтов внесли вообще весь сайт, а не отдельную страницу. Это было сделано под предлогом требования Генпрокуратуры РФ №37−31−2022/Треб273−22. По этому поводу Тайга.инфо не получала никаких уведомлений.

В середине мая сайт убрали из реестра «запрещенных» ресурсов, но это касалось только решения Генпрокуратуры РФ от 24 февраля. Но по другому решению, от 9 марта, сайт до сих пор остается в реестре «запрещенной информации». Редакция напоминает, что так и не получила никакого уведомления об основаниях для блокировки от 9 марта.

Тайга.инфо считает все эти действия незаконными и обратилась в суд. Помимо немедленного снятия блокировки, редакция также просит суд признать незаконными требования Генпрокуратуры.