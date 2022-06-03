Снег завалил Томскую область в июне

© t.me/tomsk_region70
Снег завалил Томскую область в июне
03 Июн 2022, 06:20

В Томской области выпал снег. В Западную Сибирь пришли заморозки.

Фотографии заваленных снегом поселков и дач опубликовал телеграм-канал «Регион-70».

«Колпашево, Чажемто, Бакчар, Томск и др.», — отметили авторы сообщения.

Впрочем, уже к 11−12 июня в регионе ожидается до +20 градусов.

Фото t. me/tomsk_region70 и vk.com/ghest_tomsk


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