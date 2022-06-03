Снег завалил Томскую область в июне
© t.me/tomsk_region70
В Томской области выпал снег. В Западную Сибирь пришли заморозки.
Фотографии заваленных снегом поселков и дач опубликовал телеграм-канал «Регион-70».
«Колпашево, Чажемто, Бакчар, Томск и др.», — отметили авторы сообщения.
Впрочем, уже к 11−12 июня в регионе ожидается до +20 градусов.
Фото t. me/tomsk_region70 и vk.com/ghest_tomsk
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