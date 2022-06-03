Футбольные ворота убили подростка в Новосибирской области

© pixabay.com
Футбольные ворота убили подростка в Новосибирской области
03 Июн 2022, 07:05

14-летний подросток погиб в результате падения ворот на стадионе села Улыбино Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело.

2 июня 14-летний мальчик погиб на стадионе села Улыбино Искитимского района, сообщает СК по Новосибирской области.

«После окончания игры [в футбол] потерпевший стал выполнять гимнастические упражнения на игровых незакрепленных воротах. В какой-то момент ворота перевернулись и упали на мальчика, — сообщили в СК по Новосибирской области. — От полученных телесных повреждений смерть наступила на месте происшествия».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, повлекшее по неосторожности причинение смерти). Назначены экспертизы.


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