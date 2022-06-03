Школьникам в Улан-Удэ запретили есть на выпускных

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Выпускные вечера в школах Улан-Удэ пройдут без банкетов. Решение принято после массового отравления учащихся и родителей в Новоселенгинске.

В Улан-Удэ выпускные вечера в школах пройдут без накрытия столов, чаепитий и посещения объектов общественного питания, следует из приказа главы комитета мэрии Татьяны Митрофановой, передает «Номер один» со ссылкой на документ.

Причина запрета не уточняется. Но 25 мая в школе-интернате в Новоселенгинске произошло массовое отправление после чаепития, которое устроили родители и преподаватели для девятиклассников и одиннадцатиклассников.

«Продукты, в том числе заправленные салаты и другие закуски, приобрели в продуктовых магазинах, горячие блюда — приготовили в школьной столовой. После употребления продуктов в пищу большинство детей и взрослых почувствовали недомогание и в последующие дни стали обращаться за медицинской помощью», — пишет издание.

Общее число заболевших сальмонеллезом достигло 45 человек. Под наблюдением — 116 контактных лиц, уточнило «Байкал-Daily».

Губернатор-единоросс Алексей Цыденов прокомментировал инцидент так: «После драки кулаками не машут, но в данном случае надо махать, чтобы другим потом было неповадно. Коллеги, прошу сделать детальный разбор, чтобы понимали ответственность, что когда идут последние звонки, выпускные, особый контроль нужен».

Каким образом, чиновники планируют контролировать учащихся и родителей, если те захотят отметить выпускной в частном кафе или ресторане, не уточняется.

