Правительство докапитализирует S7 Airlines
© Кирилл Канин
Правительство докапитализирует российские авиакомпании за счет средств Фонда национального благосостояния.
«Правительство приняло решение задействовать средства Фонда национального благосостояния для приобретения облигаций трёх российских перевозчиков: авиакомпаний „Уральские авиалинии“, „Сибирь“ и „Аврора“. На эти цели будет направлено 17 млрд рублей», — говорится в сообщении на сайте правительства.
На приобретение облигаций авиакомпании «Сибирь» (бренд S7
Airlines) предусмотрено более 13,7 млрд рублей, «Уральских авиалиний» – чуть
менее 3 млрд рублей, «Авроры» – около 366 млн рублей.
Решение — часть комплекса мер правительства «по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних санкций», уточнили в правительстве.
Новости из рубрики:
Мнения
Российские эмигранты в Казахстане увеличат количество плакатов «Не надо нас спасать!»
За внешними проявлениями «российской экспансии» в Казахстан скрываются конкретные судьбы и личные истории, а главное – все эти люди, на какое-то время связавшие свою судьбу с Казахстаном, могут стать своеобразным ресурсом, частью экономической и социальной опоры государства.
Последние материалы
«Превращение страшного в смешное»: новосибирцы потратили деньги на «плохие книги» ради помощи детям-сиротам Монсеньор Паоло Пецци. Война и мы Траты бюджетов на траурные предметы в Сибири с 24 февраля выросли в 17 раз. В лидерах Бурятия Где в Новосибирске купить масло и молоко дешевле: обзор цен Сотрудников кемеровского СИЗО обвинили в избиениях заключенных и изнасиловании
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo