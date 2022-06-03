Правительство докапитализирует S7 Airlines

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Правительство докапитализирует российские авиакомпании за счет средств Фонда национального благосостояния.

«Правительство приняло решение задействовать средства Фонда национального благосостояния для приобретения облигаций трёх российских перевозчиков: авиакомпаний „Уральские авиалинии“, „Сибирь“ и „Аврора“. На эти цели будет направлено 17 млрд рублей», — говорится в сообщении на сайте правительства.



На приобретение облигаций авиакомпании «Сибирь» (бренд S7 Airlines) предусмотрено более 13,7 млрд рублей, «Уральских авиалиний» – чуть менее 3 млрд рублей, «Авроры» – около 366 млн рублей.



Решение — часть комплекса мер правительства «по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних санкций», уточнили в правительстве.