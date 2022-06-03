Правительство докапитализирует S7 Airlines

© Кирилл Канин
Правительство докапитализирует S7 Airlines
03 Июн 2022, 07:56

Правительство докапитализирует российские авиакомпании за счет средств Фонда национального благосостояния.

«Правительство приняло решение задействовать средства Фонда национального благосостояния для приобретения облигаций трёх российских перевозчиков: авиакомпаний „Уральские авиалинии“, „Сибирь“ и „Аврора“. На эти цели будет направлено 17 млрд рублей», — говорится в сообщении на сайте правительства.

На приобретение облигаций авиакомпании «Сибирь» (бренд S7 Airlines) предусмотрено более 13,7 млрд рублей, «Уральских авиалиний» – чуть менее 3 млрд рублей, «Авроры» – около 366 млн рублей.

Решение — часть комплекса мер правительства «по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних санкций», уточнили в правительстве.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Российские эмигранты в Казахстане увеличат количество плакатов «Не надо нас спасать!»
За внешними проявлениями «российской экспансии» в Казахстан скрываются конкретные судьбы и личные истории, а главное – все эти люди, на какое-то время связавшие свою судьбу с Казахстаном, могут стать своеобразным ресурсом, частью экономической и социальной опоры государства.
Последние материалы
03 Июн, 13:25
«Превращение страшного в смешное»: новосибирцы потратили деньги на «плохие книги» ради помощи детям-сиротам
03 Июн, 13:21
Монсеньор Паоло Пецци. Война и мы
03 Июн, 11:16
Траты бюджетов на траурные предметы в Сибири с 24 февраля выросли в 17 раз. В лидерах Бурятия
03 Июн, 09:52
Где в Новосибирске купить масло и молоко дешевле: обзор цен
03 Июн, 09:40
Сотрудников кемеровского СИЗО обвинили в избиениях заключенных и изнасиловании
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования