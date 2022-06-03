Дело о фальсификации протоколов собраний жителей завели в Новосибирске

© 2gis.ru
Дело о фальсификации протоколов собраний жителей завели в Новосибирске
03 Июн 2022, 09:16

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о фальсификации протокола собрания жильцов. Его могли использовать для выбора управляющей компании многоквартирных домов.

«В октябре—ноябре 2021 года заинтересованное, неустановленное лицо сфальсифицировало бюллетени для голосования и впоследствии подделало протоколы общих собраний собственников жилых помещений трех многоквартирных домов по улице Гэсстроевская», — сообщили в областной прокуратуре 3 июня.

Поддельные документы были оформлены от имени 34 жителей квартир без их ведома. Их использовали для «подсчета голосов» при выборе управляющей компании и заключения договоров обслуживания.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 327 УК (использование заведомо подложного документа). О наличии подозреваемых не сообщается.

На улице Гэсстроевская всего несколько многоквартирных домов, остальные — частные. У пяти самых крупных домов, построенных в 2014 году, по данным ГИС ЖКХ, две управляющие компании: одним занимается ООО УК «БУГРИНСКАЯ РОЩА», которое принадлежит Ольге Чесноковой, остальными — ООО «УК ЖКХ-Партнер» во главе с экс-начальником Государственной жилищной инспекции Новосибирской области Евгением Пономарёвым.

Тайга.инфо писала, что в 2021 году было возбуждено другое уголовное дело о подделке подписей собственников многоквартирных домов по улицам Титова, 1, Планировочной, 1/1, а также Ватутина, 14 и 17. Они перешли из-под управления ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» в пользу «УК ЖКХ-Партнер». В документах были найдены подписи жильцов, которые скончались до проведения процедуры заочного голосования.

Представители советов домов подали заявления в полицию, но силовики сначала отказались возбуждать дело «за отсутствием события преступления». Но директор ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» успешно обжаловал отказ в прокуратуре.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Российские эмигранты в Казахстане увеличат количество плакатов «Не надо нас спасать!»
За внешними проявлениями «российской экспансии» в Казахстан скрываются конкретные судьбы и личные истории, а главное – все эти люди, на какое-то время связавшие свою судьбу с Казахстаном, могут стать своеобразным ресурсом, частью экономической и социальной опоры государства.
Последние материалы
03 Июн, 13:25
«Превращение страшного в смешное»: новосибирцы потратили деньги на «плохие книги» ради помощи детям-сиротам
03 Июн, 13:21
Монсеньор Паоло Пецци. Война и мы
03 Июн, 11:16
Траты бюджетов на траурные предметы в Сибири с 24 февраля выросли в 17 раз. В лидерах Бурятия
03 Июн, 09:52
Где в Новосибирске купить масло и молоко дешевле: обзор цен
03 Июн, 09:40
Сотрудников кемеровского СИЗО обвинили в избиениях заключенных и изнасиловании
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования