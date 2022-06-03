Дело о фальсификации протоколов собраний жителей завели в Новосибирске

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В Новосибирске возбуждено уголовное дело о фальсификации протокола собрания жильцов. Его могли использовать для выбора управляющей компании многоквартирных домов.

«В октябре—ноябре 2021 года заинтересованное, неустановленное лицо сфальсифицировало бюллетени для голосования и впоследствии подделало протоколы общих собраний собственников жилых помещений трех многоквартирных домов по улице Гэсстроевская», — сообщили в областной прокуратуре 3 июня.



Поддельные документы были оформлены от имени 34 жителей квартир без их ведома. Их использовали для «подсчета голосов» при выборе управляющей компании и заключения договоров обслуживания.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 327 УК (использование заведомо подложного документа). О наличии подозреваемых не сообщается.



На улице Гэсстроевская всего несколько многоквартирных домов, остальные — частные. У пяти самых крупных домов, построенных в 2014 году, по данным ГИС ЖКХ, две управляющие компании: одним занимается ООО УК «БУГРИНСКАЯ РОЩА», которое принадлежит Ольге Чесноковой, остальными — ООО «УК ЖКХ-Партнер» во главе с экс-начальником Государственной жилищной инспекции Новосибирской области Евгением Пономарёвым.

Тайга.инфо писала, что в 2021 году было возбуждено другое уголовное дело о подделке подписей собственников многоквартирных домов по улицам Титова, 1, Планировочной, 1/1, а также Ватутина, 14 и 17. Они перешли из-под управления ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» в пользу «УК ЖКХ-Партнер». В документах были найдены подписи жильцов, которые скончались до проведения процедуры заочного голосования.

Представители советов домов подали заявления в полицию, но силовики сначала отказались возбуждать дело «за отсутствием события преступления». Но директор ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» успешно обжаловал отказ в прокуратуре.