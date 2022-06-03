Сотрудников кемеровского СИЗО обвинили в избиениях заключенных и изнасиловании

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Заключенные кемеровского СИЗО-1 устроили голодовку. Акция началась после того, как сотрудники изолятора могли избить их и изнасиловать дубинкой одного из арестованных, рассказал адвокат.

Более 80 заключенных СИЗО-1 объявили голодовку, сообщил «Открытый город». Издание опубликовало копию жалобы в прокуратуру от адвоката одного из арестованных.

«Со слов моего доверителя, с 30 на 31 мая в СИЗО-1 произошел факт насильственных действий в камере 38. Администрация СИЗО-1, в лице заместителя начальника <…>, а также оперуполномоченного <…> и группы других оперативников, неадекватно отреагировали на занавешенную видеокамеру в камере № 38 СИЗО-1, силой вытащили из камеры следственно-арестованных, избили их в кабинетах оперативных служб, с применением электрошокеров. При этом один из следственно-арестованных (фамилию мой доверитель сообщит лично прокурору, который будет проводить проверку), был изнасилован с помощью спецсредства — резиновой дубинки», — говорится в жалобе.

Часть заключенных «вскрылись» в знак протеста.

Доверитель адвоката, который обратился в прокуратуру, также пытался сообщить об акции протеста в ведомство через сотрудника администрации СИЗО. Но ему отказали.

Кемеровское СИЗО-1 возглавляет Александр Мельников.

На сайте прокуратуры Кузбасса нет никаких комментариев по ситуации.

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