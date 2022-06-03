Синоптики спрогнозировали опасную засуху в Сибири

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В Западной Сибири прогнозируют наступление засухи. Дефицит осадков продлится до августа и угрожает аграриям.

«Есть вероятность, что будет засушливый период не только в апреле-мае, но и в июне-июле, — сообщила начальник гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик (цитата по ТАСС). — Исходя из прогностических расчетов предполагается, что дефицит осадков будет в основных земледельческих районах — юго-восточные районы Новосибирской области, северная половина Кемеровской области и большая часть Алтайского края — в течение (июня) месяца».



В июле дефицит осадков может сохраниться на большей части Новосибирской области, в южных районах Кемеровской и в большинстве районов Алтайского края. «В августе температурный фон и количество осадков придет ближе к климатической норме», — отметила Лапчик.

Засуха создаст риски для аграриев, добавила Лапчик. Уже сейчас, по ее словам, эксперты отмечают рост суховеев и снижение запаса влаги в пахотном слое и в воздухе.

Засуха весной 2022 года привела к сокращению объема воды в бассейне Оби. Кроме того, засушливая и теплая погода весной 2022 года в Сибири стала одной из причин для роста числа природных пожаров