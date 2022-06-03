«Превращение страшного в смешное»: новосибирцы потратили деньги на «плохие книги» ради помощи детям-сиротам

© Василий Вагин
«Превращение страшного в смешное»: новосибирцы потратили деньги на «плохие книги» ради помощи детям-сиротам
03 Июн 2022, 13:25

В Новосибирске прошел «Аукцион плохих книг», который организовал независимый книжный магазин «Перемен». Участники продали историю похудения Владимира Соловьева, рассказы о юности Маргариты Симоньян и басни о городских проблемах. Все вырученные деньги отправились на оплату работы больничных нянь для детей-сирот.

Восьмой «Аукцион плохих книг» прошел в Новосибирске. Его организовал независимый книжный магазин «Перемен». Участники продали худшие, на их взгляд, произведения, чтобы помочь детям-сиротам, сообщила Тайге.инфо директор «Перемен» Анна Яковлева.

Среди лотов были: история похудения телеведущего Владимира Соловьева, финский роман о Транссибе конца 1980-х годов, басни о городских проблемах и воспоминания юности главреда RT Маргариты Симоньян.

Участники, чтобы продать книгу дороже, могли прибегать к манипуляциям, обещать подарки или цитирование наиболее смешных фрагментов произведений.

«В „Гарри Поттере“ есть заклинание „Ридикулус“ — превращение страшного в смешное. Посмеяться вместе очень хорошо объединяет людей, особенно сейчас, когда для этого так мало поводов. Фактически люди платят не за книжки, а за причастность», — отметила Яковлева.

По словам директора «Перемен», на аукционе собрали 38 тыс. рублей — это рекорд за всю историю его проведения. Яковлева также добавила, что за восемь аукционов новосибирцы пожертвовали 220,5 тыс. рублей.

Собранные деньги «Перемен» перевел благотворительному фонду «Солнечный город» — их хватит на оплату примерно 200 часов работы больничных нянь для детей, оставшихся без родителей, в Новосибирске.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Российские эмигранты в Казахстане увеличат количество плакатов «Не надо нас спасать!»
За внешними проявлениями «российской экспансии» в Казахстан скрываются конкретные судьбы и личные истории, а главное – все эти люди, на какое-то время связавшие свою судьбу с Казахстаном, могут стать своеобразным ресурсом, частью экономической и социальной опоры государства.
Последние материалы
03 Июн, 13:25
«Превращение страшного в смешное»: новосибирцы потратили деньги на «плохие книги» ради помощи детям-сиротам
03 Июн, 13:21
Монсеньор Паоло Пецци. Война и мы
03 Июн, 11:16
Траты бюджетов на траурные предметы в Сибири с 24 февраля выросли в 17 раз. В лидерах Бурятия
03 Июн, 09:52
Где в Новосибирске купить масло и молоко дешевле: обзор цен
03 Июн, 09:40
Сотрудников кемеровского СИЗО обвинили в избиениях заключенных и изнасиловании
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования