«Превращение страшного в смешное»: новосибирцы потратили деньги на «плохие книги» ради помощи детям-сиротам

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В Новосибирске прошел «Аукцион плохих книг», который организовал независимый книжный магазин «Перемен». Участники продали историю похудения Владимира Соловьева, рассказы о юности Маргариты Симоньян и басни о городских проблемах. Все вырученные деньги отправились на оплату работы больничных нянь для детей-сирот.

Восьмой «Аукцион плохих книг» прошел в Новосибирске. Его организовал независимый книжный магазин «Перемен». Участники продали худшие, на их взгляд, произведения, чтобы помочь детям-сиротам, сообщила Тайге.инфо директор «Перемен» Анна Яковлева.

Среди лотов были: история похудения телеведущего Владимира Соловьева, финский роман о Транссибе конца 1980-х годов, басни о городских проблемах и воспоминания юности главреда RT Маргариты Симоньян.

Участники, чтобы продать книгу дороже, могли прибегать к манипуляциям, обещать подарки или цитирование наиболее смешных фрагментов произведений.



«В „Гарри Поттере“ есть заклинание „Ридикулус“ — превращение страшного в смешное. Посмеяться вместе очень хорошо объединяет людей, особенно сейчас, когда для этого так мало поводов. Фактически люди платят не за книжки, а за причастность», — отметила Яковлева.



По словам директора «Перемен», на аукционе собрали 38 тыс. рублей — это рекорд за всю историю его проведения. Яковлева также добавила, что за восемь аукционов новосибирцы пожертвовали 220,5 тыс. рублей.

Собранные деньги «Перемен» перевел благотворительному фонду «Солнечный город» — их хватит на оплату примерно 200 часов работы больничных нянь для детей, оставшихся без родителей, в Новосибирске.