Траты бюджетов на траурные предметы в Сибири с 24 февраля выросли в 17 раз. В лидерах Бурятия

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Закупки траурных принадлежностей из бюджетов сибирских органов власти с 24 февраля выросли в 17 раз. Больше всего на венки и гробы потратили власти в Бурятии. Инфографика.

Почти 8 млн рублей из региональных и муниципальных бюджетов в Сибири потратили на траурные принадлежности с 24 февраля по 1 июня 2022 года. За аналогичный период прошлого года ритуальных предметов закупили только на 455 тыс. рублей.



Тайга.инфо проанализировала госзакупки, которые в соответствие с «Общероссийским классификаторов продукции по видам экономической деятельности» относятся к искусственным цветам, гробам, траурным венкам и другим ритуальным принадлежностям. В общей сумме учитывались также живые цветы, если их заказывали вместе с траурными предметами. Редакция использовала данные проекта «Госзатраты», разработанного «Комитетом гражданских инициатив» главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

Значительными были бюджетные расходы в Алтайском крае (1,5 млн рублей) и Иркутской области (775 тыс. рублей). В Кузбассе — около 600 тыс. В Новосибирской области, по подсчетам редакции, потратили 250 тыс. рублей.

Больше всего на ритуальные принадлежности в 2022 году потратили власти Бурятии — почти 3,9 млн рублей.

При этом, в 2021 году в период с 24 февраля по 1 июня в Бурятии вообще не закупали ритуальные принадлежности. За аналогичный период 2022 года для республики закупили 93 гроба. Среди них гробы «Ватерлоо», «Русский простой», «Рамзес простой», «Викинг» и «Скиф».