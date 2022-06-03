Траты бюджетов на траурные предметы в Сибири с 24 февраля выросли в 17 раз. В лидерах Бурятия

© Иллюстрация Дианы Днепр
Траты бюджетов на траурные предметы в Сибири с 24 февраля выросли в 17 раз. В лидерах Бурятия
03 Июн 2022, 11:16

Закупки траурных принадлежностей из бюджетов сибирских органов власти с 24 февраля выросли в 17 раз. Больше всего на венки и гробы потратили власти в Бурятии. Инфографика.

Почти 8 млн рублей из региональных и муниципальных бюджетов в Сибири потратили на траурные принадлежности с 24 февраля по 1 июня 2022 года. За аналогичный период прошлого года ритуальных предметов закупили только на 455 тыс. рублей.

Тайга.инфо проанализировала госзакупки, которые в соответствие с «Общероссийским классификаторов продукции по видам экономической деятельности» относятся к искусственным цветам, гробам, траурным венкам и другим ритуальным принадлежностям. В общей сумме учитывались также живые цветы, если их заказывали вместе с траурными предметами. Редакция использовала данные проекта «Госзатраты», разработанного «Комитетом гражданских инициатив» главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

Значительными были бюджетные расходы в Алтайском крае (1,5 млн рублей) и Иркутской области (775 тыс. рублей). В Кузбассе — около 600 тыс. В Новосибирской области, по подсчетам редакции, потратили 250 тыс. рублей.

Больше всего на ритуальные принадлежности в 2022 году потратили власти Бурятии — почти 3,9 млн рублей.

При этом, в 2021 году в период с 24 февраля по 1 июня в Бурятии вообще не закупали ритуальные принадлежности. За аналогичный период 2022 года для республики закупили 93 гроба. Среди них гробы «Ватерлоо», «Русский простой», «Рамзес простой», «Викинг» и «Скиф».


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Российские эмигранты в Казахстане увеличат количество плакатов «Не надо нас спасать!»
За внешними проявлениями «российской экспансии» в Казахстан скрываются конкретные судьбы и личные истории, а главное – все эти люди, на какое-то время связавшие свою судьбу с Казахстаном, могут стать своеобразным ресурсом, частью экономической и социальной опоры государства.
Последние материалы
03 Июн, 13:25
«Превращение страшного в смешное»: новосибирцы потратили деньги на «плохие книги» ради помощи детям-сиротам
03 Июн, 13:21
Монсеньор Паоло Пецци. Война и мы
03 Июн, 11:16
Траты бюджетов на траурные предметы в Сибири с 24 февраля выросли в 17 раз. В лидерах Бурятия
03 Июн, 09:52
Где в Новосибирске купить масло и молоко дешевле: обзор цен
03 Июн, 09:40
Сотрудников кемеровского СИЗО обвинили в избиениях заключенных и изнасиловании
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования