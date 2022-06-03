Бюджетники не получили зарплату в Туве

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В Туве директора муниципального учреждения обвинили в невыплате денег сотрудникам. Долги превысили 1,3 млн рублей.

Директора одного из муниципальных автономных учреждений Шагонара обвинили по ч. 2 ст. 145.1 УК (частичная невыплата зарплаты свыше трех месяцев). Он, по версии следствия, «из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость успеха своей работы в возглавляемом им предприятии» не платил сотрудникам, несмотря на то, что на счетах было более 14,4 млн, сообщили в СК РФ по Туве.

«Совершил частичную невыплату заработной платы свыше трех месяцев 12 работникам, полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев 10 работникам, а также выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда шести работникам, в общей сумме 1,37 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела закончено.