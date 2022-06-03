Бюджетники не получили зарплату в Туве

© gorodarus.ru
Бюджетники не получили зарплату в Туве
03 Июн 2022, 13:59

В Туве директора муниципального учреждения обвинили в невыплате денег сотрудникам. Долги превысили 1,3 млн рублей.

Директора одного из муниципальных автономных учреждений Шагонара обвинили по ч. 2 ст. 145.1 УК (частичная невыплата зарплаты свыше трех месяцев). Он, по версии следствия, «из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении создать видимость успеха своей работы в возглавляемом им предприятии» не платил сотрудникам, несмотря на то, что на счетах было более 14,4 млн, сообщили в СК РФ по Туве.

«Совершил частичную невыплату заработной платы свыше трех месяцев 12 работникам, полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев 10 работникам, а также выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда шести работникам, в общей сумме 1,37 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела закончено.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Российские эмигранты в Казахстане увеличат количество плакатов «Не надо нас спасать!»
За внешними проявлениями «российской экспансии» в Казахстан скрываются конкретные судьбы и личные истории, а главное – все эти люди, на какое-то время связавшие свою судьбу с Казахстаном, могут стать своеобразным ресурсом, частью экономической и социальной опоры государства.
Последние материалы
03 Июн, 15:00
Синоптики спрогнозировали опасную засуху в Сибири
03 Июн, 13:59
Бюджетники не получили зарплату в Туве
03 Июн, 13:25
«Превращение страшного в смешное»: новосибирцы потратили деньги на «плохие книги» ради помощи детям-сиротам
03 Июн, 13:21
Монсеньор Паоло Пецци. Война и мы
03 Июн, 11:16
Траты бюджетов на траурные предметы в Сибири с 24 февраля выросли в 17 раз. В лидерах Бурятия
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования