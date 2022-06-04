Силовики ворвались с обыском к директору алтайской газеты

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В Республике Алтай продолжается давление на независимое издание «Листок», владелец которого Сергей Михайлов арестован. Силовики пришли к гендиректору СМИ.

У гендиректора ООО «ИД Листок» Ольги Комаровой прошел обыск. Об этом она сама сообщила Тайге.инфо.

«Забрали телефон и свежекупленный ноутбук. Детский, слава богу, не взяли, — рассказала Комарова. — Ищут доказательства по делу Сергея. Вообще хотят добраться до паролей и грохнуть сайт „Листка“ и телеграм канал „Новости.Листок“. Они его в СИЗО на это все уговаривают, обещают смягчение наказания».

Разрешение на обыск подписал руководитель отдела по расследованию особых важных дел по Республике Алтай Виталий Гусев.

Ольга Комарова — супруга владельца «Листка» Сергея Михайлова. В отношении него было возбуждено дело по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Он арестован.

По версии следствия, он «в сети „Интернет“ и в печатном издании опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения спецоперации ВС РФ на территории Украины». СК также утверждал, что у него якобы есть «пособники сразу в нескольких регионах». Михайлов отрицает вину, он также был членом федерального политсовета партии «Парнас» и некоторое время — депутатом парламента Республики Алтай.

Следственную группу возглавляет сотрудник СК по фамилии Агеев. Но вместо него в СИЗО к Михайлову, по словам Ольги Комаровой, ходят сотрудники центра «Э» при МВД.

Ранее Горно-Алтайский горсуд рассмотрел четыре протокола по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ), составленные на ООО «ИД Листок» и на его директора Ольгу Комарову. Компанию оштрафовали в общей сложности на 600 тыс. рублей, Комарову — на 200 тыс. Кроме того, сибирские типографии теперь отказываются печатать «Листок» — старейшую независимую газету республики.