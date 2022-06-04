Снег выпал в Красноярском крае

© vk.com/live_kras
Снег выпал в Красноярском крае
04 Июн 2022, 08:32

Снег выпал в Красноярском крае. Обильные осадки замечены в природном парке Ергаки. О снеге сообщают и красноярцы.

Фотографии со снегом в природном парке Ергаки появились в красноярских пабликах. Пушистым белым слоем оказались покрыты и деревья, и земля.

Сайт НГС24 со ссылкой на читателей пишет, что мокрый снег, который тут же тает, видели утром 4 июня и в самом Красноярске. А вот на окрестных дачах, например на станции Малый Кускун, снег уже «ложится ровным слоем, покрывая кусты и грядки».

По прогнозу синоптиков, 4 июня в Красноярске ожидается переменная облачность и дождь. Температура воздуха +9...+11. 5 июня днем будет теплее +16..+18. Ночью 0...+2, местами в окрестностях до -3. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

Фото: vk.com/live_kras


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