Экспорт угля из Кузбасса сократился на 20% — Банк России

© Кирилл Канин
Экспорт угля из Кузбасса сократился на 20% — Банк России
04 Июн 2022, 10:35

Добыча и поставки сибирского угля сократились в апреле-мае 2022 года. Как следует из доклада Банка России, Кузбасс снизил экспорт в апреле на 20%. Причинами называют проблемы с логистикой, в том числе из-за санкций, и отказ от топлива отдельных стран.

 «Крупнейший угольный регион страны — Кузбасс сообщил о снижении экспорта угля в апреле на 20% (г/г), возросли запасы угля на складах — на 13% (г/г). В основе негативной динамики — сбои в логистике, в том числе из-за санкций, ограниченность пропускной способности в восточном направлении и отказ от российского угля отдельных стран», — говорится в докладе.

В апреле представители крупного угольного бизнеса отметили снижение текущей добычи и производственных планов на 2022 год.

В компании по обслуживанию карьерной техники сообщили, что производители угля замораживают ремонт техники, которую не планируют задействовать в условиях сокращения добычи.

«Одна из угольных компаний из Восточной Сибири оценила вероятность консервации производства и роспуска персонала как высокую, причина — отказ от угля со стороны европейского контрагента», — сообщается в документе.

Но есть производители, успешно работающие с восточным направлением. Так один них наращивает экспорт в Азию и планирует увеличить штат на 20%.

«При этом по информации сибирского угольного бизнеса, поставки в Азию пока не компенсируют снижение европейских объемов, но рост мировых цен на уголь перекрыл физические потери экспорта. Сохраняется высокий внутренний спрос со стороны металлургов, энергетиков и ЖКХ», — говорится в комментарии экономистов.


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