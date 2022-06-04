97-летний ветеран задержан в центре Новосибирска за пикет
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В Новосибирске задержан ветеран Великой Отечественной войны. 97-летний житель города проводил одиночный пикет, требуя квартир для сирот.
О задержании ветерана на площади Ленина сообщается в тг-канале гражданских репортеров Сибири.
Задержанного зовут Владимир Степанов. Его везут в отдел полиции № 1, уточняет ОВД-Инфо**.
Ветеран вышел в центре Новосибирска с плакатом в поддержку сирот.
UPD: Владимира Степанова отпустили из ОВД без протокола. Полицейские провели с ним беседу, сообщает ОВД-Инфо**.
**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».
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