Полковника запаса оштрафовали в Новосибирске на 33 млн за откат

04 Июн 2022, 15:00

Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор полковнику запаса Дмитрию Кирееву. Он осужден за коррупцию, в частности за откат в 16 млн в обмен на покровительство строительной компании. Его обязали выплатить более 30 млн рублей, а также дали 10-летний срок.

«Военнослужащий получил от строительной организации более 16 млн рублей за создание условий для победы в аукционе на строительство многоквартирного дома. Кроме этого, полковник подписывал акты выполненных работ, не осуществляя надлежащий строительный контроль, что повлекло неисполнение государственного контракта по строительству многоквартирного дома», — говорится в сообщении пресс-службы военных судов.

Судя по картотеке суда, полковнику запаса вменили взятку, служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями.

Суд назначил Кирееву наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 10 лет со штрафом в размере 33,6 млн рублей. Кроме этого, Киреева лишили права занимать должности государственной службы. Приговор в законную силу не вступил.


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