Гришин-Алмазов: несостоявшийся диктатор Сибири

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Фамилия Гришин-Алмазов знакома тем, кто интересуется историей Сибири. Знают, правда, об этом человеке, который, повернись история иначе, мог бы заменить самого адмирала Колчака, не так много. Немало придумано, еще больше только предстоит открыть. Историк из Санкт-Петербурга Александр Пученков считает, что существует 10−15 специалистов, которые серьезно занимаются биографией Колчака, а вот о Гришине-Алмазове пишут максимум три человека. Рассказываем об одной из самых харизматичных фигур Гражданской войны.

Начать, наверное, стоит с того, что двойная фамилия на самом деле придумана. Алексей Николаевич Гришин взял псевдоним «Алмазов», как считается, по имени героя повести Александра Куприна «Куст сирени». Псевдоним прижился и на посту командующего Сибирской армии оказался не полковник Гришин, а уже Гришин-Алмазов. Под этим именем он и вошел в историю Гражданской войны, где многие считают его одной из самых харизматичных фигур.



В кино представлен

Понятно, что многие годы о Гришине-Алмазове можно было найти только скупые строки в трудах советских историков. Но был, например, такой интересный слух: поговаривали в узких литературных кругах, что именно он был прототипом героя романа Бориса Лавренёва «Сорок первый», по которому сняли замечательный фильм.

Советский кинематограф не мог пройти мимо яркой и неоднозначной фигуры. В 1965 году на Одесской киностудии снимают фильм «Эскадра уходит на запад», где Гришина-Алмазова сыграл Владимир Сошальский. В фильме Рустама Хамдамова «Нечаянные радости» генерала сыграл Юрий Назаров. В новом веке Гришин-Алмазов стал популярен: вышли фильмы «Господа офицеры: Спасти императора» и «Бендер: Начало», телесериалы «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и «Сувенир из Одессы». Роль Гришина-Алмазова исполняли такие известные актеры, как Александр Лазарев-младший и Артём Ткаченко.

Начал с кадетов

Алексей Гришин-Алмазов родился в Тамбове 24 ноября 1880 года в небогатой дворянской семье. Отец служил коллежским секретарем. Семья следовала обычаям православной церкви, в том же духе воспитывали и сына, которого определили в Воронежский кадетский корпус. Первым мундиром будущего генерала стал черный мундир кадета с золотыми пуговицами и белыми погонами с вензелем великого князя Михаила Павловича.

Затем Гришин (пока еще не Алмазов) окончил Михайловское артиллерийское училище в чине подпоручика. Некоторые историки называют его не полководцем, а военным политическим деятелем. Но список наград впечатляет: ордена Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», 3-й степени с мечами и бантом, 2-й степени с мечами; ордена Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом, 2-й степени с мечами; орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом и Георгиевский крест 4-й степени с лавровой ветвью.

От японской до Первой Мировой

Порох будущий генерал впервые понюхал на русско-японской войне: он принимал участие в одном из самых ожесточенных сражений — в битве под Ляояном. После войны остался на Дальнем Востоке: в Приамурском и Восточно-Сибирском военных округах. Командовал разведчиками. Когда началась Первая мировая война, которую называли Второй Отечественной, Алексей Гришин в чине капитана руководил службой связи, был адъютантом командира корпуса, командовал батареей и артиллерийским дивизионом. Все время был на передовой. Георгия получил по ходатайству солдат — наступили новые времена.

От эсера до командующего армией

Русская армия развалилась, и нужно было заново строить свою судьбу. По мнению ряда историков, полковник Алмазов сотрудничал с партией эсеров. Октябрьский переворот он категорически не принял, в ноябре 1917 года даже был арестован и отправлен в тюрьму. Затем оказался на Дону, где создавалась Добровольческая армия. Есть мнение, что здесь он получил конкретное задание организовать работу в подполье в Сибири, где уже утвердилась власть большевиков.

Тут Гришин и стал Гришиным-Алмазовым. Он путешествовал по Транссибу и создавал в подполье офицерские организации. Одни считают, что он представлялся артистом, другие — представителем «Закупсбыта». А на деле возглавил сначала подпольную организацию в Новониколаевске, а затем стал начальником штаба белых организаций Сибири к западу от Байкала.

К моменту выступления против Советской власти Чехословацкого корпуса, будучи главой военного штаба при подпольном Западно-Сибирском комиссариате Временного правительства автономной Сибири, контролировал семь тысяч человек, которые уже имели оружие. В Омске готовились к восстанию 3000 человек, а в Новониколаевске — 863 офицера.

28 мая Гришин-Алмазов в Новониколаевске в доме Ершова подписал приказ N 1, в котором извещал о вступлении в командование вновь формирующейся Западно-Сибирской армией. После прихода к власти Временного Сибирского правительства становится также управляющим военным министерством. Вскоре Гришину-Алмазову присвоили звание генерал-майор. Действовал он энергично, и к осени в армии было уже 175 тысяч новобранцев. Но военными делами генерал не ограничивался — его тянуло в политику. При этом он не скрывал, что выступает за установление режима твердой власти, что, надо сказать, многим не нравилось. Вот цитата из приказа, подписанного им: «На театре войны все средства, ведущие к цели, одинаково хороши и законны. Победителя вообще не судят ни любящие родную землю, ни современники, ни благоразумные потомки».

Неожиданная отставка

5 сентября 1918 года генерал Гришин-Алмазов ушел в отставку, что стало большим сюрпризом для многих. Считается, что непосредственным поводом стал конфликт с английским консулом Престоном. Прямо на балу генерал публично произнес: «Англичане, предав царскую фамилию, и сейчас тоже, как всегда, играют двойную игру». Есть свидетельства, что Гришин-Алмазов таким образом отреагировал на негативные отзывы о России английского консула. А вывод он сделал такой: «Еще вопрос, кто в ком больше нуждается: Россия в союзниках или союзники в России». После этого последовала нота протеста и отставка.

То есть, карьеру Гришина-Алмазова остановил случай. Но есть и другая точка зрения: всю эту историю раздули омские политики, которые всерьез опасались, что Гришин-Алмазов может стать уже в самом скором времени военным диктатором всей Сибири. В любом случае политическую партию он проиграл. Вот одна из оценок участника тех событий:"Я увидел в Гришине маленького, честолюбивого и самоуверенного человечка, не умевшего вести большой игры и доверявшего случайным людям".

Через неделю получил новую должность — был зачислен «по полевой легкой артиллерии с назначением состоять в распоряжении Совета министров». То есть, от реальных дел генерала отстранили. Он счел это оскорблением и покинул Сибирь.

Одесский диктатор

Из Сибири генерал отправился в Добровольческую армию Деникина, добирался больше месяца. Новое назначение не заставило себя ждать: 38-летний Гришин-Алмазов был назначен военным губернатором Одессы. Воевать пришлось и здесь, но с… уголовниками. Поскольку генерал начал наводить порядок, это очень не понравилось знаменитому Мишке Япончику- лидеру уголовного мира Одессы, который в последние годы стал популярной фигурой в российском кино. Япончик написал генералу письмо, в котором предложил сделку: власть не трогает представителей криминального мира, а взамен те не трогают белых офицеров.

Гришин-Алмазов посчитал письмо Япончика оскорбляющим его офицерскую честь и объявил того своим личным врагом. Ответа не последовало, но началась настоящая война. Закрыли 44 бандитских притона, которые именовались буфетами, паштетными и трактирами. Ночью переодетые в штатское офицеры их окружили и забросали гранатами. В ответ уголовники начали охотиться на офицеров. Тогда бандитов стали расстреливать при обнаружении буквально в ближайшей подворотне.

Япончик постарался убить губернатора, но несколько попыток не удались. Дело в том, что Гришина-Алмазова охранял личный конвой, состоявший из семидесяти всадников-татар, которые поклялись генералу в верности на Коране. В воспоминаниях монархиста Василия Шульгина об этом сказано так: «Все время, пока он был у власти, за ним неотступно, тесно за спиной, шел татарин с винтовкой, который убил бы всякого, кто бы покушался на Гришина-Алмазова».

Губернатор Одессы считался человеком светским. Он водил знакомство с людьми из мира искусств. Писательница Тэффи писала о «молодом сероглазом губернаторе»: «Собеседником он был милым и приятным». Гришин-Алмазов был знаком и с звездой российского кинематографа Верой Холодной.

Генерал, как и в Сибири, не стеснялся многое брать на себя, что опять же не понравилось местным политиканам и представителям делового мира, которые умели ловить крупную рыбку в мутной воде. Закрутили интригу и главнокомандующий французскими войсками на Востоке генерал Франше д´Эспере отстранил от должности военного губернатора генерал-майора Гришина-Алмазова и предложил ему немедленно отправиться в Екатеринодар в распоряжение генерала Деникина

«Логичный финал его жизни»

Деникин поручил генералу важное задание — пробраться в Сибирь к адмиралу Колчаку, привезти тому важные документы с оценкой ситуации и перспективными планами. И вскоре Гришин-Алмазов в сопровождении 16 офицеров и 25 солдат ступил на борт парохода «Лейла», чтобы переправиться через Каспийское море. Никаких проблем не ожидали, поэтому внезапное появление на пути следования «Лейлы» эсминца красных «Карл Либкнехт» оказалось полной неожиданностью для всех. Уйти не удалось: эсминец открыл огонь, и пароходу пришлось остановиться. Есть разные версии того, что случилось дальше.

Общепринятая точка зрения состоит в том, что Гришин-Алмазов понял, что сопротивление бесполезно, спустился в свою каюту и попытался сжечь секретные документы, после чего застрелился из своего револьвера. Воспоминания, однако, разнятся. Вот одно из мнений: «Военморы бросились к каюте, срывая двери, и в этот момент прогремел еще один выстрел. Когда они ворвались, Алексей Николаевич был уже мертв — последней пулей он застрелился».

Лейтенант Кадесников рассказывал, что генерал был ранен в ногу, а затем, выпустив все пули из своего револьвера, застрелился. А в 1925 году «Новая Вечерняя Газета» опубликовала мемуары П. Смирнова под названием «Как был уничтожен генерал Гришин-Алмазов». Автор писал: «Двое спустились со мной в кают-компанию. При входе нас встретил седой генерал Гришин-Алмазов. По его лицу текла струя крови, у виска висел кусок мяса с волосами. Он неудачно стрелялся. Вышел убить и нас. Так умер в рукопашной под нами бывший министр Колчака — генерал-губернатор белой Одессы».

Для красных, однако, куда важнее был не сам факт уничтожения генерала белых, а то, что удалось захватить важнейшие документы. У Смирнова об этом сказано так: «Среди духов и пудры офицеров, меж шелковых кальсон в сафьяновых чемоданах Гришина и его конвоя мы получили документы колоссальной важности. В них было письмо Деникина, в котором он предлагал Колчаку действовать одним планом и указывал, что следует идти к Саратову с тем, чтобы оттуда, соединившись и примкнув к себе Волжское казачество, двинуться на Москву».

Но даже противники отдали должное мужественному поведению Гришина-Алмазова. Кто-то, конечно, называл его монархистом и черносотенцем, но были и те, кто назвал его «абсолютно классическим русским офицером, только очень способным и не испугавшимся того, что происходило».

Самоубийство перед лицом угрозы оказаться в плену тот же Смирнов оценил так: «Если бы его пленили, процесс над ненавистным белым генералом был бы открытым. Он не хотел стать элементом потехи. К тому же это был прирождённый актёр, и такой эффектный уход из жизни не являлся жестом сиюминутного отчаяния. Скорее, это логичный финал его жизни».

Об этом финале говорится в «Окаянных днях» великого русского писателя Ивана Бунина. Он сделал такую запись: «Ужасная весть. И вообще день большого волнения».

Неудача миссии Гришина-Алмазова привела к тому, что Деникин и Колчак так и не согласовали план совместных действий. В итоге адмирал Колчак пошел на Астрахань, а генерал Деникин на Саратов. Чем все кончилось, хорошо известно.

Могилы у генерала нет. Остались его письма к жене — они были найдены в архивах ФСБ. Его супруга уехала в США. Умерла в 1976 году, не дождавшись своей реабилитации, которая последовала в 1992 году. Она успела написать мемуары о Колчаке и Пепеляеве. Возможно, где-то хранятся и ее мемуары о генерале Гришине-Алмазове, личность которого продолжает вызывать интерес и спустя столетие после трагической гибели.

Новосибирский историк Виктор Козодой, автор биографий Александра Гучкова и Алихана Букейханова, сообщил, что начал работу над книгой о генерале Гришине-Алмазове, о сибирском периоде жизни которого все еще известно не так много.

Владимир Кузменкин