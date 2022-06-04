Где купить в Новосибирске крупы и хлеб дешевле: обзор цен

© pixabay.com
Где купить в Новосибирске крупы и хлеб дешевле: обзор цен
04 Июн 2022, 14:32

Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В новом выпуске рассказываем, как в мае менялись цены на крупы, муку, макароны и хлеб.

Мониторинг проводился в 20 торговых точках во всех районах города. Сравниваем цены за 16 мая и 30 мая.

Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость в момент проверки.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.


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