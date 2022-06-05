Читинцы призвали к отставке Путина на митинге против роста цен

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Митинг против роста цен прошел в Чите. Один из участников предложил отправить в отставку президента РФ Владимира Путина. Другие сравнили доходы губернатора-единоросса Александра Осипова с минимальными пенсиями в регионе.

Несколько десятков человек собрались на согласованный митинг против роста цен в Чите. Его организатор, общественник и юрист Александр Жданов попросил участников не высказываться о «спецоперации» в Украине для их же безопасности, передает Zabnews.

Среди плакатов были замечены: «Требуем повышения пенсий, зарплат соразмерено повышению цен» и «Нищий народ — позор государства».

«Мне 35, и я думаю, что хочется жить лучше. Просто хочется питаться хорошо, чтобы были качественные продукты и одежда. Хочется жить, как человек. Но что-то с каждым годом, каждым днём, с каждым месяцем всё хуже и хуже, — заметил один из выступавших Владислав Миронов. — У меня были большие планы на 2022 год. Я даже собирался переехать в другой город. Но как-то учитывая обстоятельства, блин, просто не на что. Говорят, что это проблема самого человека, но всё равно от условий очень многое зависит».



Миронов высказался за отставку Путина. «Нам нужны перемены, нам нужна сменяемость власти. Прошу организаторов включить этот пункт в резолюцию», — добавил он.

Местная активистка Марина Савватеева сравнила доходы губернатора Забайкальского края Александра Осипова и его заместителей с размером минимальных пенсий в регионе. Она напомнила, что ответственная за социальный блок вице-премьер Татьяна Цымпилова заработала в 2021 году 5,77 млн рублей — около 480 тыс. в месяц.

«При минимальной пенсии в 14 тыс. рублей в день мы можем потратить 466 рублей. А при зарплате в 480 тыс. можно тратить по 16 тыс. в день. Понимаете, мы живем с вами на разных планетах. И если мы не будем проводить такие митинги, если мы не будем требовать адекватной соразмерной инфляции повышения пенсий и цен, они нас никогда не услышат. У них всё прекрасно, у них всё хорошо. Они могут себе позволить и те цены, которые сейчас, и те, которые будут через 2−3 месяца», — отметила Савватеева.

Она предложила внести в проект резолюции требование индексации пенсий, зарплат и различных пособий не менее чем на 25%.

В итоге участники единогласно приняли резолюцию.