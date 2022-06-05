Власти не дали положенную по закону квартиру женщине-инвалиду в Приангарье
05 Июн 2022, 06:41
Жительница Черемхово обратилась к генеральному
прокурору РФ Игорю Краснову. У нее инвалидность и тяжелая форма хронического заболевания, поэтому она имела право на внеочередное получение квартиры, сообщили в прокуратуре Иркутской области.
В Иркутской области власти одного из муниципалитетов не предоставляли квартиру женщине с тяжелой формой хронического заболевания. Она получила жилье только после вмешательства генпрокурора РФ.
Жительница Черемхово обратилась к генеральному
«Однако администрация Михайловского муниципального образования Черемховского района не принимала меры по обеспечению ее жильем, и девушка в течение нескольких лет вынуждено проживала в арендованной квартире», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура подала иск в суд. Тот удовлетворил требования о возложении на органы местного самоуправления обязанности предоставить благоустроенное жилье.
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