Власти не дали положенную по закону квартиру женщине-инвалиду в Приангарье

В Иркутской области власти одного из муниципалитетов не предоставляли квартиру женщине с тяжелой формой хронического заболевания. Она получила жилье только после вмешательства генпрокурора РФ.

Жительница Черемхово обратилась к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. У нее инвалидность и тяжелая форма хронического заболевания, поэтому она имела право на внеочередное получение квартиры, сообщили в прокуратуре Иркутской области.



«Однако администрация Михайловского муниципального образования Черемховского района не принимала меры по обеспечению ее жильем, и девушка в течение нескольких лет вынуждено проживала в арендованной квартире», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура подала иск в суд. Тот удовлетворил требования о возложении на органы местного самоуправления обязанности предоставить благоустроенное жилье.