Заявившего о пытках в иркутском СИЗО зама главного борца с коррупцией обвинили в мошенничестве

© t.me/sledcom38

В Приангарье бывшего замначальника отдела по борьбе с коррупцией полиции Иркутского района признали виновным в мошенничестве. Это уже второй приговор в отношении силовика по одному делу — прежний был признан незаконным, а сам силовик говорил об избиении в СИЗО.

В 2018 году замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД «Иркутское» узнал, что в полицию привезли мужчину «для проведения проверочных мероприятий». Силовик, как считает следствие, ввел в заблуждение адвоката задержанного и потребовал от него 1 млн рублей, чтобы передать другому полицейскому, рассказали в СК РФ по Иркутской области.



«[Полицейский] пояснил, что это единственный способ избежать уголовного преследования», — уточнили в ведомстве.

В итоге адвокат передал борцу с коррупцией 1,25 млн рублей, из которых 250 тыс. предназначалась силовику в качестве вознаграждения за посреднические услуги.

По сведениям Тайги.инфо, речь идет о подполковнике Дмитрий Рвачёве. А взятку ему, по версии следствия, мог передавать адвокат Кирилл Константинов.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Кировский районный суд Иркутска приговорил Рвачёва к 6,5 годам колонии еще в 2021 году. Но затем областной суд отменил решение, установив предвзятость судьи Дмитрия Саликова на основе предоставленных защитой аудиозаписей.

«В ходе судебного заседания 13 мая 2021 года председательствующим после допроса свидетелей защиты А. и Б. в присутствии участников судебного разбирательства были высказаны критические суждения относительно образа жизни и деятельности сотрудников ОБЭП, — говорилось в опубликованном решении. — Кроме того, после допроса подсудимого в судебном заседании 4 февраля 2021 года, еще не приступив к исследованию доказательств обвинения, председательствующий допустил высказывания, дискредитирующие показания подсудимого, а также касающиеся оценки содеянного обвиняемым, суждения относительно показаний, данных <…> [Рвачёвым] в ходе предварительного следствия».

При этом защита в апелляции не просила признать Рвачёва невиновным, а лишь переквалифицировать обвинения на менее тяжкие и назначить условный срок. Областной суд вернули дело в Кировский райсуд в новом составе, который в конце мая 2022 года приговорил Рвачёва к 6 годам колонии общего режима.

При этом еще в 2020 году после ареста на время следствия защита Рвачёва заявила о насилии над ним со стороны силовиков. Полицейский отказывался признать вину, и в СИЗО его перевели в камеру «разработчиков», которые сотрудничают с администрацией, писал «Бабр». Подробно об избиении Дмитрия Рвачёва рассказала его жена.

«15 июня я находилась около здания Следственного комитета на улице Марата. Подъехал минивэн „Форд“ с госномером а850нн38, в нем находилось несколько сотрудников правоохранительных органов, — цитировало издание супругу. — Они что-то ждали, была жара, поэтому они приоткрыли откатную дверь. И я увидела внутри моего мужа, Рвачёва Дмитрия. У него все руки были в синяках, переносица повреждена, на челюсти тоже повреждения. Он мне показал жестами, что его два дня избивали в СИЗО. Судя по его жестам, его били по всему телу, конечностям и лицу, а также душили. И, главное, били по коленным чашечкам. Колено у него было ранее травмировано и требовалась операция. Я предполагаю, что сотрудники СИЗО достоверно знали об этом. Поэтому и дали указания своим разработчикам бить его по ногам».

По словам жены Рвачёва, ее мужа оговорил адвокат Кирилл Константинов, который еще перед возбуждением дела на силовика, сам стал подозреваемым по делу о мошенничестве в отношении своего клиента, гражданина КНР.