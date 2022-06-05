Четверть пострадавших от наводнения семей в Забайкалье не смогли купить новое жилье

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Четверть пострадавших от наводнения семей в Забайкалье не смогли купить новое жилье
05 Июн 2022, 10:31

Многие семьи, пострадавшие от наводнения в Забайкальском крае в 2021 году, так и не смогли купить новое жилье. От паводка пострадали около 14 тыс. человек.

«Выплаты перечислены 727 семьям на приобретение и строительство жилья на сумму 2,48 млн рублей. По состоянию на 30 мая 2022 года, 376 семей приобрели жилые помещения, 58 семей сняли 30% со счетов для строительства индивидуального жилого дома, 94 семьи в качестве мер социальной поддержки выбрали жилье в строящихся многоквартирных домах», — заявили «Чите.ру» в минстрое Забайкалья.

Компенсации лежат у пострадавших на счетах в банках, но чтобы использовать их, нужно пройти проверку комиссии. Дом, который семья хочет приобрести, должна согласовать специальная комиссия. Одна из пострадавших рассказала изданию, что не может купить жилье из-за небольшой суммы компенсации, а варианты, которые предлагают жители, «бракует комиссия».

Губернатор Александр Осипов утверждал, что в 2021 году от нескольких вол паводка пострадали почти 14 тыс. человек, 2,7 тыс. домов. Более 3 тыс. домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Вода размыла 555 км автомобильных дорог, были разрушены 71 мост 148 объектов инфраструктуры.


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