Когда в Новосибирск вернется тепло

© Алексей Душутин
Когда в Новосибирск вернется тепло
05 Июн 2022, 11:00

В Новосибирскую область возвращается теплая погода. В ближайшие дни в регионе ожидается до +20 градусов.

Тепло вернется в Новосибирскую область после резкого похолодания. 6 июня в региона ожидается +14…+19 градусов, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

«Переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков», — рассказали синоптики.

Днем 7 июня в регионе столбик термометра покажет +15…+20 градусов. Но ночью по-прежнему вероятны заморозки.


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