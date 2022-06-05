Когда в Новосибирск вернется тепло

Российские эмигранты в Казахстане увеличат количество плакатов «Не надо нас спасать!»

За внешними проявлениями «российской экспансии» в Казахстан скрываются конкретные судьбы и личные истории, а главное – все эти люди, на какое-то время связавшие свою судьбу с Казахстаном, могут стать своеобразным ресурсом, частью экономической и социальной опоры государства.