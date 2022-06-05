Когда в Новосибирск вернется тепло
© Алексей Душутин
В Новосибирскую область возвращается теплая погода. В ближайшие дни в регионе ожидается до +20 градусов.
Тепло вернется в Новосибирскую область после резкого похолодания. 6 июня в региона ожидается +14…+19 градусов, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
«Переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков», — рассказали синоптики.
Днем 7 июня в регионе столбик термометра покажет +15…+20 градусов. Но ночью по-прежнему вероятны заморозки.
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